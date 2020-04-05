بعد تعاطي المخدرات .. مطربة شهيرة تصاب بفيروس كورونا وتدخل المستشفى

تعرضت المطربة البريطانية ماريان فايثفول إلى الإصابة بفيروس كورونا وتم نقلها الى المستشفى لتلقى العلاج هناك.

وأكدت موقع فارايتى إصابة نجمة الستينات بفيروس كورونا وقالت الشركة المختصة بإدارة اعمالها : "ماريان فايثفول تعالج من مرض كوفيد-19 في مستشفى بلندن.. هى فى وضع مستقر وتستجيب للعلاج.. نتمنى لها شفاء عاجلا وكاملا".

وكانت تعرضت ماريان فايثفول إلى عديد من الأمراض فى الفترة الاخيرة من حياتها حيث طانت تعانى من التهاب فى الكبد فضلا عن سرطان فى الثدى.



