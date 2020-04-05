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رسالة ممثل منظمة الصحة العالمية للمصريين لمنع تحول كورونا لوباء مجتمعي

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:54 م
جون جبور
جون جبور
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إبراهيم القادري
قال الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية ، إن الأطقم الطبية هم الصفوف الامامية المدافعة عن المواطنين بكل انحاء العالم وتعرضهم للإصابة بفيروس كورونا لأنهم متواجدين في الصفوف الامامية .

وأضاف جون جبور خلال تصريحات تليفزيونية ، أن منظمة الصحة العالمية في مصر تؤكد علي أن المصابين من الأطقم الطبية في مصر هم ايضا من المجتمع وليس من الضرورى ان تكون الاصابة من داخل عمله في المنظومة الصحية من الممكن أن تكون من الخارج من خلال اختلاطه بأحد في الخارج .



وأوضح جون جبور ، أن منظمة الصحة تؤكد علي أن المجتمع المصرى يجب ان يتجاوب مع ارشادات الحكومة وأهمها هو البعد الجسدي .



وتابع جون جبور ، أن من الضروري أن يكون هناك بعد جسدى بين الاشخاص وبعضهم حتى لا نسمح للفيروس الانتقال من انسان الى انسان اخر .


واستكمل جون جبور ، أن المواطن المصرى يجب أن يتبع إرشادات الدولة لأن هناك إجراءات اتخذتها الدولة  لاحتواء والحد من انتشار فيروس كورونا وذلك لان الحالة الواحدة يمكن ان يكون خلفها آلاف المخالطين .

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