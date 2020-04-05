إعلامية صينية تكشف عن موعد توفر لقاح فيروس كورونا.. فيديو

قالت الإعلامية الصينية فيحاء ونج، إن الصين تقوم بإجراء تجارب سريرية للتوصل إلى علاج فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».





وأضافت «فيحاء ونج» أثناء لقائها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الصين تعمل الآن على تجارب وعلاجات فعالة ومواد عشبية للقضاء علي فيروس كورونا المستجد.





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وأشارت الإعلامية الصينية إلى أن الصين الآن تجرى تجارب على البشر بشأن المصل الجديد بمشاركة 108 من الصينيين المتطوعين ليجري عليهم التجارب السريرية في المرحلة الأولى لمدة 3 أشهر تقريبا، ثم الدخول في المرحلة الثانية.





وأوضحت الإعلامية الصينية أنه أقل من عام واحد سيتم الإعلان عن توفر اللقاح له، والصينيون يعملون على اختراع المصل لعلاج فيروس الكورونالجميع الحالات، ولكن الآن الوقاية خير من العلاج.