«مش قد الهوى» تحقق مليون مشاهدة لـ شيرين عبد الوهاب ..شاهد





"مش قدى الهوى" من كلمات محمد الغنيمى، ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلمات الأغنية:





قالي انتي مش قد الهوي .. سيبي الهوي لناسه

ايه دخلك باحساسه .. البعد فيكي حلال

وانا من ساعتها بعدت .. قاللي من الكلام اللي بيوجع ياما بزيادة

وانا سيبته يتمادا .. اصل السكوت في الحاله دي هو ابلغ رد



