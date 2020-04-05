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فن

«مش قد الهوى» تحقق مليون مشاهدة لـ شيرين عبد الوهاب ..شاهد

الأحد 05/أبريل/2020 - 12:00 م
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
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أحمد إبراهيم
حققت أغنية "مش قد الهوى" للمطربة شيرين عبد الوهاب مليون مشاهدة عبر يوتيوب منذ طرحها أول أمس. 

وتصدرت الأغنية تريند يوتيوب مصر لليوم الثاني على التوالي عبر قناتها الرسمية بـ يوتيوب.

"مش قدى الهوى" من كلمات محمد الغنيمى، ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلمات الأغنية:

 قالي انتي مش قد الهوي .. سيبي الهوي لناسه  
ايه دخلك باحساسه .. البعد فيكي حلال
وانا من ساعتها بعدت .. قاللي من الكلام اللي بيوجع ياما بزيادة
وانا سيبته يتمادا .. اصل السكوت في الحاله دي هو ابلغ رد

يذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب تضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد، بعد آخر ألبوم طرحته "نساي" في أكتوبر 2018.
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