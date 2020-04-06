AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين

الإثنين 06/أبريل/2020 - 06:37 ص
الأرصاد تزف بشرى
الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين
Advertisements
نورهان خفاجي

تبدأ الأحوال الجوية في الاستقرار اعتبارا من اليوم ، الاثنين، على جميع محافظات الجمهورية، حيث تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية بعد الارتفاع الملحوظ خلال اليومين الماضيين، لتنخفض إلى 27 درجة على القاهرة.


وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة الذي شهدته البلاد منذ أمس الأول، الجمعة، يستمر حتى اليوم، الأحد، هو بسبب تعرض البلاد لـ منخفض خماسيني تسبب في ارتفاع درجات الحرارة.


وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه اعتبارا من اليوم ، الاثنين، سوف تنكسر الموجة الحارة وتعود درجات الحرارة إلى معدلها الطبيعي لتصل إلى 27 درجة، موضحا أن الأحوال الجوية ستكون خلال هذا الأسبوع مستقرة، دون موجات ارتفاع في درجات الحرارة، بعد يوم الاثنين القادم، حيث تظل درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية.

اقرأ أيضا:

تعرف على أكثر المحافظات تطهيرا في مصر لمواجهة كورونا

الاستجابة لأكثر من 400 استغاثة.. رئيس الوزراء يتابع جهود لجنة الاستغاثات الطبية خلال مارس


ونصح محمود شاهين، المواطنين بعدم تخفيف الملابس كليا خلال هذه الفترة، على أن يبدأوا في تخفيفها تدريجيا ولكن لا تصل إلى الملابس الصيفية الخفيفة، موضحا أنه بعد عيد الربيع من الممكن أن يبدأ المواطنون في ارتداء الملابس الصيفية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع الأمواج يتجاوز الـ 4 أمتار.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الفترة القادمة.. فيديو

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين عن طقس الغد.. فيديو

الجو شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة.. فيديو

الأرصاد تنصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية.. وارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة اليوم.. فيديو

الأرصاد : تقلبات جوية وأمطار لدرجة السيول تضرب مصر من الخميس وحتى السبت

الشتاء لم ينتهِ.. الأرصاد تحذر من طقس الغد.. فيديو

ترشيحاتنا

وصفة البنجر لمن يعاني من فقر الدم والأنيميا

ما علاقته بـ كورونا.. تفاصيل مقلب رامز جلال الجديد في رمضان

قبل الاحتراف.. محمد صلاح و النني وافقا على الانضمام لهذا النادى

بعد تدهور حالته الصحية.. من يتولى مهام رئيس وزراء بريطانيا؟

عادل إمام فى فيديو ساخر عبر تيك توك: في طفل عنده أربعين يوم هيتكلم

مفاجآة حول شرط "فايلر" لتجديد عقده مع الأهلي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان الحظر .. خال العيال يقدم أهم النصائح للأمهات لتتبعها فورًا من المنزل

وصفة البنجر لمن يعاني من فقر الدم والأنيميا

حادث غريب لـ كورفيتC8 2020 فور استلامها.. بالصور