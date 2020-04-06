الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين

تبدأ الأحوال الجوية في الاستقرار اعتبارا من اليوم ، الاثنين، على جميع محافظات الجمهورية، حيث تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية بعد الارتفاع الملحوظ خلال اليومين الماضيين، لتنخفض إلى 27 درجة على القاهرة.





وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة الذي شهدته البلاد منذ أمس الأول، الجمعة، يستمر حتى اليوم، الأحد، هو بسبب تعرض البلاد لـ منخفض خماسيني تسبب في ارتفاع درجات الحرارة.





وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه اعتبارا من اليوم ، الاثنين، سوف تنكسر الموجة الحارة وتعود درجات الحرارة إلى معدلها الطبيعي لتصل إلى 27 درجة، موضحا أن الأحوال الجوية ستكون خلال هذا الأسبوع مستقرة، دون موجات ارتفاع في درجات الحرارة، بعد يوم الاثنين القادم، حيث تظل درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية.

اقرأ أيضا:

تعرف على أكثر المحافظات تطهيرا في مصر لمواجهة كورونا

الاستجابة لأكثر من 400 استغاثة.. رئيس الوزراء يتابع جهود لجنة الاستغاثات الطبية خلال مارس





ونصح محمود شاهين، المواطنين بعدم تخفيف الملابس كليا خلال هذه الفترة، على أن يبدأوا في تخفيفها تدريجيا ولكن لا تصل إلى الملابس الصيفية الخفيفة، موضحا أنه بعد عيد الربيع من الممكن أن يبدأ المواطنون في ارتداء الملابس الصيفية.