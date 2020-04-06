ملفتة وجريئة.. 15 صورة تكشف عن أناقة أسما شريف منير في عيد ميلادها

على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بstories جديدة لها خلال تلقيها رسائل تهنئة بمناسبة عيد ميلادها من قبل أصدقائها.