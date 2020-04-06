ملفتة وجريئة.. 15 صورة تكشف عن أناقة أسما شريف منير في عيد ميلادها

حرصت المذيعة أسما شريف منير على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بstories جديدة لها خلال تلقيها رسائل تهنئة بمناسبة عيد ميلادها من قبل أصدقائها.
تحرص دائما أسما شريف منير على مشاركة متابعيها بأحدث الإطلالات والأزياء التى تظهر بها فى مختلف المناسبات سواء الرسمية أو غيرها.
تتمتع أسما شريف منير بذوق راق ومختلف فى اختيار قطع الملابس التى تظهر بها، فتعتمد على القطع التى تبرز جمالها ورشاقته، وتميل أسما إلى اختيار الإطلالات المواكبة لأحدث صيحات الموضة بالإضافة إلى أنها تحرص على التنوع مما جعلها مختلفة وأنيقة.
وتعتمد أسما شريف منير فى الكثير من الأحيان على الإطلالات الغير تقليدية والملفتة التى تجمع بين الجرأة و الأناقة، كما تتميز أسما شريف منير بتنسيقها واعتمادها على نظارات الشمس الغير تقليدية، فهى تعشق كل ما يخص الموضة.