ارتفاع نسب التعافي من فيروس كورونا بالشرق الأوسط.. إسقاط 3 طائرات تركية مسيرة في ليبيا.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

سلطت الصحف الاماراتية الصادرة اليوم الإثنين، الضوء على أهم الموضوعات ذات الاهتمام بالشأن المحلي والإقليمي والدولي، كما ركزت على أهم الموضوعات المهتمة بالشأن المصري.





وأبرزت صحيفة البيان، إعلان صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين في الامارات تأجيله الأقساط الشهرية لفئات المستفيدين من الصندوق مدة ثلاثة أشهر ابتداء من راتب شهر أبريل الجاري وحتى يونيو 2020، وذلك في إطار حرص قيادة الدولة واهتمامها بتوفير مختلف سبل الدعم لمواطنيها، للتعامل مع الظروف الاستثنائية جراء تداعيات انتشار فيروس «كورونا المستجد».





ومن مصر، أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة الكشف الطبي على العاملين والمترددين على المعهد القومي للأورام، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية هناك، وذلك بعد اكتشاف إصابة عدد من العاملين فيه بفيروس كورونا المستجد.





كما أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة، وتسجيل 103 حالات جديدة و7 حالات وفاة.





وفي السعودية، أعلنت وزارة الخارجية السعودية لعموم المواطنين والمواطنات الموجودين في الخارج عن إطلاق الخدمة الإلكترونية لعودة المواطنين الراغبين في العودة، وسيتم التعامل مع الطلبات المسجلة إلكترونيًا وتحديد مواعيد السفر.





كما أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" (كوفيد 19) وذلك بحسب التحديث على موقعها الرسمي لرصد حالات كورونا ، وبلغ عدد الحالات النشطة 1880 حالة .





فيما أظهرت بيانات المكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية، عن ارتفاع معدلات التعافي من فيروس كورونا (كوفيد- 19) في الدول الـ 22 التي يغطيها المكتب، وذلك بواقع يصل إلى نحو ألف حالة شفاء يوميًا خلال الأسبوع الماضي، في مقابل زيادة يومية بنحو 132 حالة في عدد الوفيات موزعة على تلك الدول خلال الأسبوع.





فيما أعلنت مصادر طبية مصرية، عن وفاة رئيس وزراء ليبيا الأسبق محمود جبريل في القاهرة، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وعاليما، ظهرت بوادر مشجعة في إيطاليا وإسبانيا، البلدين الأكثر تأثّرًا بكوفيد-19، في معركتهما ضد الوباء الذي يجتاح العالم، بينما تستعدّ الولايات المتحدة لأسبوع اعتُبر الأصعب.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، تجاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم ربع مليون شخص، من بين إجمالي عدد المصابين الذي تجاوز مليونًا، ومئتي ألف شخص، مع تسجيل الولايات المتحدة العدد الأكبر من الإصابات.





ومن ليبيا، أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الوطني الليبي إسقاط 3 طائرات تركية مسيرة، شرقي مدينة مصراتة، فيما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع عدد قتلى مرتزقة الرئيس التركي في ليبيا إلى نحو 165.





ومن السودان، أكدت القوات المسلحة السودانية هدوء الأحوال الأمنية في البلاد، ونفت وجود أى قرائن أو شبهات لانقلاب عسكرى.





فيما أعلنت السلطات الصينية، أن بكين باعت منذ بداية مارس، نحو أربعة مليارات قناع لدول أجنبية تتصدى لفيروس كورونا المستجد، مع سعيها إلى تبديد المخاوف حيال نوعية صادراتها من المستلزمات الطبية.





ومن صحيفة الاتحاد، أعلنت الكويت شفاء أربع حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 103 حالات.





وفي ألمانيا، ذكرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بألمانيا زاد 3677 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الساعة الماضية إلى 95391 حالة اليوم الإثنين في رابع تراجع على التوالي في المعدل اليومي للإصابة بحالات جديدة.



