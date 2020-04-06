اسمه الحقيقي مفاجأة.. 10 معلومات عن أوكا في عيد ميلاده

يحتفل اليوم 6 أبريل الفنان "أوكا" بعيد ميلاده، حيث يعد واحدًا من أبرز مغنييّ "المهرجانات" و"الأغاني الشعبية " في مصر.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز 10 معلومات عنه:

1- اسمه الحقيقي محمد صلاح

3 - لم يكمل تعليمه حيث ترك التعليم في الصف الثاني الإعدادي ، ولكنه أصر على استكمال حلمه فى عالم الفن

2-ولد في 6 أبريل 1991، في حي الأميرية بالقاهرة

5-تعرف على زوجته مى كساب أثناء تصويرهما أحد الأفلام ، وسرعان ما وقع فى حبها





6- عرض عليها الزواج إلا أنها تخوفت فى بداية الأمر نظرًا لفرق السن بينهما ، قبل أن يتغير رأيها بعد مساندته لها فى أزمة وفاة والدتها





7- تعرض إلى أزمة كبيرة ، كادت أن تؤدى إلى حبسه بسبب وجود بعد تغيرات فى بياناته الرسمية.





8- رفض الظهور مع زوجته مى كساب فى برنامج تليفزيوني يقدمه طونى خليفه بسبب ان موضوع الحلقة كان عن فارق العمر بينهما، مؤكدًا أنه لا يرى أن هذا الموضوع ذا اهمية حتى يتم المناقشة فيه، فالمهم هو الحب الذى يجمع بين الزوجين.





9- أنجب من مى كساب "فريدة"، وينتظران حاليًا مولودهما الثانى





10- أكدت مى كساب أنها تتعاون معه فى ألبومها الجديد، نظرًا للفكر الموسيقى الجديد الذي سيقدّمه لها.