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منوعات

كارثة طبيعية أخرى تهدد أوكرانيا وتؤثر على العالم.. تفاصيل

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:27 ص
معدل الإشعاع بجوار
معدل الإشعاع بجوار منطقة الحريق
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أماني إبراهيم
ارتفعت مستويات الإشعاع في المنطقة المحظورة حول تشيرنوبيل، التي شهدت أسوأ حادث نووي في العالم، بسبب حريق الغابات الذي نشب في المنطقة المحيطة على مدار اليومين الماضيين.

ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية فإن هذا الارتفاع يرجع إلى حرائق الغابات بالمنطقة، وقال إيجور فيرسوف، رئيس حدمة التفتيش البيئي الحكومية الأوكرانية، على حسابه الشخص بموقع فيسبوك، أمس، الأحد: "هناك نبأ سيئ.. الإشعاع تخطى المعدل الطبيعي في مركز الحريق".

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وتضمن المنشور مقطع فيديو لعداد جيجر، للمستويات الإشعاعية، ويتضح فيه أن الإشعاع تخطى المعدل الطبيعي 16 مرة، وكتب فيرسوف أن الحريق التهم ما يقرب من 250 فدانا من الغابات.

وقامت طائرة هيلكوبتر و100 رجل إطفاء بمكافحة الحريق الذي اندلع يوم السبت الماضي والتهم مساحة ضخمة من الغابات بالقرب ن محطة تشيرنوبيل للطاقة.

وقالت خدمة الطوارئ في بيان لها إن الحريق لم يكن واضحا حتى صباح أمس الأحد، ولم يتم رصد أي زيادة في الإشعاع في الهواء، وأكدت أن الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من الغابات ليسوا في خطر.

ويذكر أن تسببت محطة تشيرنوبيل في تلوث منطقة كبيرة من أوروبا عندما انفجر مفاعلها الرابع في أبريل عام 1986، وكانت المنطقة المحيطة بها هي الأكثر تضررا، ولا يسمح حتى الآن للأشخاص بالكسن في نطاق 30 كم من محطة الطاقة.

واستمرت المفاعلات الثلاثة الأخرى في تشيرنوبيل في توليد الكهرباء حتى إغلاق محطة الطاقة أخيرًا في عام 2000. تم وضع قبة واقية عملاقة فوق المفاعل الرابع في عام 2016، وتعد الحرائق أمرا شائعا في الغابات بالقرب من محطة الطاقة المهجورة.
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