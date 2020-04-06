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تعليم

البنك الأهلي يتبرع بـ 10 ملايين جنيه للمستشفيات الجامعية لمواجهة الوباء

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:25 ص
التبرع للمستشفيات
التبرع للمستشفيات الجامعية
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نهلة الشربيني
أعلن البنك الأهلي المصري تبرعه بمبلغ ١٠ مليون جنيه لحساب المستشفيات الجامعية (١١١١١١) بالإضافة الي التبرع بمبلغ مماثل لقيمة تبرعات المواطنين حتى ١٦ ابريل الجاري، والتي تتم من خلال القنوات الإلكترونية. 

كيفية التبرع:-
● عملاء البنك الأهلي المصري من خلال:-
١- فروع البنك الأهلي المصري.
٢- ماكينات الصراف الآلي للبنك الأهلي المصري (ATM).
٣- الأهلي نت (Ahly Net).
● عملاء البنوك الآخرى من خلال:
١- فروع البنك الأهلي المصري.
٢- ماكينات الصراف الآلي للبنك الأهلي المصري (ATM)
٣- موبايل أو إنترنت بانكينج للبنك التابع له (Mobile or Internet Banking).
- البيانات المطلوبة:-
☆ اسم البنك: البنك الأهلي المصري.
☆ اسم الحساب: المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
☆ رقم الحساب: ١١١ ١١١ 
☆ اسم الفرع: يتم اختيار أي فرع أو كتابة (٠٠١).
☆ عنوان الفرع: يتم اختيار أي عنوان أو كتابة (البنك الأهلي - كورنيش النيل).
☆ سويفت كود: NBEGEGCXXXX
☆ سبب التحويل: تبرع.

https://www.nbe.com.eg/NBE/E/#/AR/ProductDetails?inParams=%7B%22CategoryID%22%3A%22NewsCat1ID%22%2C%22ProductID%22%3A%2216648%22%7D

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