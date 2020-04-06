وفاة الممثلة الكندية شيرلي دوجلاس عن 86 عاما.. هل لـ كورونا علاقة بموتها؟

توفيت الممثلة الكندية شيرلي دوجلاس مؤدية صوت Infectia في فيلم الرسوم المتحركة الشهير Silver Surfer في أواخر التسعينيات، عن عمر ناهز 86 عاما نتيجة معاناتها مع الإلتهاب الرئوي.





وأعلن نجلها، الممثل كيفر سثرلاند، الشهير بدور "جاك باور" في المسلسل الأميركي "24"، وفاتها عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلا :"توفت والدتي شيرلي دوجلاس، بسبب مضاعفات الالتهاب الرئوي (لا علاقة للوفاة بـ (COVID-19)".



