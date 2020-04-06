رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال التطوير بكلية التجارة ويفتتح وحدة الخريجين .. صور

أجرى الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها جولة تفقدية في كلية التجارة يرافقة الدكتور مصطفى راشد العبادي عميد الكلية ومصطفى أبوالدهب مدير عام الكلية ووكلاء الكلية.

وتفقد السعيد أعمال البنية التحتية وأعمال التجديدات والتطوير بالكلية،كما تفقد رئيس الجامعة أعمال تطوير وتشجير وتجميل مداخل الكلية مشيدا بالجهود المبذولة من إدارة الكلية فى أعمال الصيانة والتجديدات.

كما تفقد السعيد العيادة الطبية واطمئن علي سير العمل وتواجد الاطباء وتوافر المستلزمات الطبية لمواجهة اى حالات طارئة.

وخلال الجولة افتتح رئيس الجامعة وحدة الخريجين وحدة الشهادات الموحدة بالكلية بعد الإنتهاء من أعمال التجديدات بها واطمئن على سير العمل والخدمات التى تقدمها الوحدة لمنسوبى الجامعة.