AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال التطوير بكلية التجارة ويفتتح وحدة الخريجين .. صور

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:39 م
جامعة بنها
جامعة بنها
Advertisements
إبراهيم الهوارى

أجرى الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها جولة تفقدية في كلية التجارة يرافقة الدكتور مصطفى راشد العبادي عميد الكلية ومصطفى أبوالدهب مدير عام الكلية ووكلاء الكلية.

وتفقد السعيد أعمال البنية التحتية وأعمال التجديدات والتطوير بالكلية،كما تفقد رئيس الجامعة أعمال تطوير وتشجير وتجميل مداخل الكلية مشيدا بالجهود المبذولة من إدارة الكلية فى أعمال الصيانة والتجديدات.

كما تفقد السعيد العيادة الطبية واطمئن علي سير العمل وتواجد الاطباء وتوافر المستلزمات الطبية لمواجهة اى حالات طارئة.

وخلال الجولة افتتح رئيس الجامعة وحدة الخريجين وحدة الشهادات الموحدة بالكلية بعد الإنتهاء من أعمال التجديدات بها واطمئن على سير العمل والخدمات التى تقدمها الوحدة لمنسوبى الجامعة.

رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال التطوير بكلية التجارة ويفتتح وحدة الخريجين .. صور
رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال التطوير بكلية التجارة ويفتتح وحدة الخريجين .. صور
رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال التطوير بكلية التجارة ويفتتح وحدة الخريجين .. صور
رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال التطوير بكلية التجارة ويفتتح وحدة الخريجين .. صور
رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال التطوير بكلية التجارة ويفتتح وحدة الخريجين .. صور
رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال التطوير بكلية التجارة ويفتتح وحدة الخريجين .. صور
رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال التطوير بكلية التجارة ويفتتح وحدة الخريجين .. صور
رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال التطوير بكلية التجارة ويفتتح وحدة الخريجين .. صور
رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال التطوير بكلية التجارة ويفتتح وحدة الخريجين .. صور
رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال التطوير بكلية التجارة ويفتتح وحدة الخريجين .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة بنها يتفقد الدراسة بكليتي الآداب والتجارة ويلتقي الطلاب داخل المدرجات ..صور

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير العملية التعليمية بكلية الحقوق.. صور

رئيس جامعة بنها: أجهزة مسح حراري لفحص المترددين على الجامعة

ترشيحاتنا

شوبير يرد على تصريحات مرتضى منصور بشأن نجم الزمالك

ياريت محدش يستهتر.. طبيب بمستشفى العزل بـ بلطيم يوجه رسالة للمواطنين

استولوا على مليون جنيه سوداني.. سقوط منتحلي صفة ضباط مباحث الأموال العامة بالقاهرة

أسعار إم جي mg اليوم في مصر.. صور

إجازة جبرية.. زوجان محبوسان في جزر المالديف.. تفاصيل بالصور

يسرا تكشف عن علاقتها بنجل صالح سليم.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان كاجوال .. طليقة خالد عليش تتألق فى أحدث ظهور

صور مرعبة.. جثامين قتلى كورونا تملأ أركان مستشفيات نيويورك

تعافي طفل ذي 6 أعوام من كورونا بعد صراع أسبوعين .. تفاصيل