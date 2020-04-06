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توك شو

تجارب سريرية بباريس لإنتاج علاج لفيروس كورونا غدًا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 12:54 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال أخصائى الامراض الصدرية، أنطوان أشقر، إنه وفقًا للتجارب السابقة خلال التعامل مع الفيروسات، فإنه يتم اخذ عينات من دم المتعافين من الفيروس وحقنها للمصابين فى محاولة لإيجاد علاج، لافتًا إلى أن هذا ما اتبعته فرنسا فى محاولة لإيجاد اللقاح ، مؤكدًا أن الجسم يفرز مضادات مناعة ضد الفيروس وقتها.

وأضاف أخصائى الأمراض الصدرية، خلال حديثه على فضائية "dmc " ، أن تلك الطريقة تجد ايجابية شديدة فى علاج الفيروسات، موضحًا أنه يتم تطهير الدم فور سحبه من المتعافى من فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن التجربة السريرية ستبدأ من الغد الثلاثاء 7-4-2020، فى باريس.

وأوضح ان التجارب ستتم بحذر للوصول لعلاج لفيروس كورونا، مؤكدًا أن الصين تتبع بروتوكول علاج خاص بها، كما ان ايطاليا تتبع بروتوكول خاص بها للعلاج فى محاولة للوصول لعلاج نهائى وفعال للفيروس المستجد.

وأردف أن هناك تراجعا كبيرا فى أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد فى فرنسا خاصة وأنها فى فترة حجر منزلى، منذ 3 أسابيع، موضحًا أن العلاج عن طريق بلازما المتعافين نجحت فى عدد من الامراض والاوبئة قبل ذلك.
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