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رياضة

بعد أبو ريدة.. مجدي عبدالغنى يرفع شعار لا تراجع ولا استسلام فى انتخابات الجبلاية

الإثنين 06/أبريل/2020 - 01:28 م
مجدي عبدالغني
مجدي عبدالغني
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عمرو الحلوانى

استقر مجدى عبدالغنى عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السابق على خوض انتخابات الجبلاية المقرر إقامتها فى شهر سبتمبر المقبل .



ولم يحسم عبدالغنى حتى الوقت الحالى موقفه من المنصب الذى يخوض به الانتخابات المقبلة الخاصة باتحاد الكرة ، سواء خوض الانتخابات على منصب العضوية أو نائب رئيس الاتحاد .



ويري مجدى عبدالغنى إنه قادر على إدارة الكرة المصرية فى ظل الخبرات الكبيرة التى يتمتع بها على المستوى الإداري نتيجة عمله المستمر منذ عدة سنوات داخل اتحاد الكرة .



وكان مجدى عبدالغنى قدم استقالته من عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة بعد خروج منتخب مصر من منافسات الأمم الإفريقية 2019 عقب السقوط أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد فى دور الـ 16 .



يذكر أن هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق أعلن رغبته فى خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة أيضا .



وكانت حالة كبيرة فرضت نفسها من قبل عشاق كرة القدم تجاه مجلس هانى أبو ريدة السابق بعد المستويات السلبية لمنتخب مصر فى البطولة .

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