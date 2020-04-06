شاهد.. سميرة سعيد تشارك جمهورها بفيديو كليب من الحجر المنزلي

شاركت الفنانة سميرة سعيدة جمهورها بفيديو لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





واسترجعت سميرة بتلك الفيديو ذكرياتها مع أغنية "حالة ملل" حيث علقت على الفيديو قائلة: "مين غيري حاسس بحالة ملل؟".





وتفاعل مع الصورة عدد من محبيها، حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي: "كلنا عندنا حالة ملل بس عمرنا ما فقدنا الأمل".





وتابعت أخرى قائلة: "معلش تحملي إن شاء الله هم ويروح في أقرب وقت".





يُذكر أن الفنانة سميرة سعيد شاركت في لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس" بجانب كل من: الفنان راغب علامة والفنانة أحلام والفنان محمد حماقي.





وكانت آخر أعمال الفنانة سميرة سعيد، أغنية "هليلة" التي طرحتها على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، وهي من كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع هاني يعقوب وهندسة صوتية هاني محروس.