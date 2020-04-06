لتشجيعهم على البقاء في إقامتهم.. إدارة الوافدين بالتعليم العالي تنظم مسابقات وتقدم خدمات طبية وترفيهية للطلاب

أكدت الدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة العامة للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الإدارة تعمل حاليا بكل طاقتها لخدمة الطلاب في مصر، لتشجيعهم على البقاء في محل إقامتهم من خلال تقديم الخدمات الطبية والنفسية والترفيهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم إطلاق 3 مسابقات للرسم والغناء والشعر، كما سيتم إطلاق مسابقة بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان.





وأضافت رشا كمال، أن الإدارة تتابع بشكل دوري سير عملية التعليم عن بعد، كما تتابع أيضا مكاتبها الخاصة بالوافدين في الجامعات، كما تتابع جميع الخدمات المقدمة للطلاب من رعاية صحية ونفسية والأطعمة والوقاية بشكل يومي، كما أنها تتابع إدارات المدن الجامعية حول الأطعمة المقدمة والرعاية من الأطباء المتواجدين في المدينة ففي حالة شعور أي طالب بأي إرهاق أو تعب يكون هناك أطباء بالتنسيق مع نواب الجامعات ويتم الاستجابة الفورية لهم.





ونوهت إلى أن المدن الجامعية تضم أخصائيون اجتماعيون ونفسيون لمتابعة الحالة النفسية لهم، ويتم التواصل مع الطلاب بأكثر من طريقة، مشيرة إلى أن الإدارة تقدم لهم مبادرة احنا "معاك في كل مكان" ليتواصلوا معانا في حالة حدوث أي مشكلة وتسهيل أي إجراء.



