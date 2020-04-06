موعد ليلة النصف من شعبان 2020 في مصر.. احذر البحث عنه على هاتفك أو بالإنترنت

موعد ليلة النصف من شعبان 2020 أو متى موعد ليلة النصف من شعبان 2020 يبحث الكثيرون في هذا الوقت، عن تاريخ موعد ليلة النصف من شعبان 2020 عبر التقويم الموجود بهواتفهم المحمولة أو عبر محركات البحث بالإنترنت، فيظهر لهم أن موعد ليلة النصف من شعبان 2020 تبدأ من مساء بعد غد الأربعاء الموافق الثامن من إبريل حتى مساء اليوم التالي الخميس الموافق 9 إبريل، وهذا خطأ، وغير صحيح ، حيث إن ليلة النصف من شعبان هي مساء غد الثلاثاء وليس بعد غد الأربعاء، لأن غدا الثلاثاء هو يوم الرابع عشر من شعبان والأربعاء هو يوم الخامس عشر من شعبان، وفق ما أقرته دار الإفتاء المصرية.
موعد ليلة النصف من شعبان 2020 أو متى موعد ليلة النصف من شعبان 2020 يعد من المواقيت المهمة التي يبحث عنها الكثيرون لما له من فضل عظيم ، وهو ما أكدته دار الإفتاء المصرية، أن ذكرى ليلة النصف من شعبان من المناسبات الدينية، التي قال الله تعالى عنها في كتابه العزيز: «وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ».
موعد ليلة النصف من شعبان 2020 أو متى موعد ليلة النصف من شعبان 2020 وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن النصف من شعبان يوافق يوم الأربعاء 8-4-2020م، وبالتالي ستبدأ ليلة النصف من شعبان مع مغرب يوم الثلاثاء 14 شعبان الموافق 7-4-2020م وتنتهي مع فجر الأربعاء 15 شعبان الموافق 8-4-2020م.
ليلة النصف من شعبان وأعداد الفائزين بالمغفرة فيها
ليلة النصف من شعبان فقد ورد أن الله تعالى يطلع فيها إلى عباده، ويغفر الله عز وجل فيها للمستغفرين، ويرحم الله تبارك وتعالى بفضله وكرمه وجوده لمن يطلبون عفوه ورحمته، وهي ليلة لها مكانة عند الله تبارك وتعالى، ففي ليلة النصف من شعبان ورد عن أم المؤمنين عَائِشَةَ –رضي الله تعالى عنها - قالت: «فَقَدْتُ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لَيْلَةً فَخَرَجْتُ فإذا هو بِالْبَقِيعِ فقال: أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ الله عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ.
ليلة النصف من شعبان .. قلت: يا رَسُولَ اللَّهِ إني ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ، فقال: إِنَّ اللَّهَ عز وجل يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ من شَعْبَانَ إلى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ من عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ»، وهذا فيه دلالة على العدد الكبير الذي ينعم بعفو الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة، وقد خص شعر غنم كلب لأنه لم يكن في العرب أكثر غنما منهم.
شهر شعبان
شهر شعبان يعتقد كثيرٌ من المسلمين أنَّ لشهر شعبان ميزةً خاصّةً وعباداتٍ منفردةً عن باقي الشهور، فيقومون ليله ويصومون نهاره؛ وذلك تقرُّبًا لله سبحانه وتعالى، وإدراكًا لفضل العبادة في هذا الشّهر حسبَ الاعتقاد السّائد لديهم، وقد جرى جدلٌ كبيرٌ بين الناس عمومًا في مسألة أفضليّة شهر شعبان وتخصيصه بالصّيام أو القيام، فما مدى صِحّة ما يُنقَل عن أفضليّة صيام شعبان أو قيامه عمومًا، وهل لليلة النّصف من شهر شعبان مزيّةٌ خاصّةٌ في القيام أو الاحتفال أو غيرها؟ ذلك ما ستبحثه هذه المقالة.
سبب تسمية شعبان
سبب تسمية شعبان بهذا الاسم قيل: إنّ شهر شعبان قد سُمِّي بهذا الاسم؛ لأنّه صادف تشعُّب العرب في البلدان وقتَ تسميته؛ للبحث عن الماء لرعيهم وإقامتهم، وقيل: بل سُمِّي شعبان لأنَّهم -أي العرب- كانوا ينتشرون فيه لطلب القتال بعد أن امتنعوا عنه في الأشهُر الحُرُم وتحديدًا في شهر رجب الذي يسبقه.