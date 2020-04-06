موعد ليلة النصف من شعبان 2020 في مصر.. احذر البحث عنه على هاتفك أو بالإنترنت

يبحث الكثيرون في هذا الوقت، عن تاريخ موعد ليلة النصف من شعبان 2020 عبر التقويم الموجود بهواتفهم المحمولة أو عبر محركات البحث بالإنترنت، فيظهر لهم أن

موعد ليلة النصف من شعبان 2020 تبدأ من مساء بعد غد الأربعاء الموافق الثامن من إبريل حتى مساء اليوم التالي الخميس الموافق 9 إبريل

، وهذا خطأ، وغير صحيح ، حيث إن ليلة النصف من شعبان هي

مساء غد الثلاثاء وليس بعد غد الأربعاء، لأن

غدا الثلاثاء هو يوم الرابع عشر من شعبان والأربعاء هو يوم الخامس عشر من شعبان،

وفق ما أقرته دار الإفتاء المصرية.