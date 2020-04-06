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ديني

وزير الأوقاف ينهي خدمة عامل بحلوان فتح المسجد أمام المواطنين للصلاة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 06:05 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أنهى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خدمة العامل أيمن أحمد ضمراني محمود عامل بمديرية بفتح مسجد الصحابة الكائن بمنطقة المثلث لصلاة الجنازة التابع لإدارة أوقاف حلوان ، و تحرر محضر بالواقعة.

وأكدت الوزارة أنها ستنهي خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله ، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك ، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

وشددت الوزارة الأوقاف أيضا على عدة أمور وهي  ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان ، وأن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني ، أنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع ، وأنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملًا في المدة التي حددتها السلطة المختصة.
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