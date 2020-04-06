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أخبار العالم

فيروس كورونا يقتل أكثر من 600 إيطالي خلال 24 ساعة

الإثنين 06/أبريل/2020 - 06:58 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الاثنين، تسجيل 636 وفاة جديدة ب #فيروس_كورونا لترتفع الحصيلة إلى 16523.

ووصل عدد المصابين في إيطاليا إلى 132547 حالة إصابة بعد تسجيل 3599 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت السلطات الصحية في البلاد أن 3898  شخصا من المصابين بالفيروس في البلاد توصف حالتهم بأنها خطيرة للغاية.

وكان مصر قد أرسلت مساعدات طبية إلى إيطاليا للوقوف إلى جوارها في مواجهة فيروس كورونا، برفقة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.

وأعلنت إيطاليا أن معدل انتشار الفيروس وعدد الوفيات بدأت في التراجع مقارنة بالأيام الماضية التي شهدت ذروة انتشار الفيروس.

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