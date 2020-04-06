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رياضة

محمد سالم: رفضت العودة للزمالك .. وكنت قريبا من الأهلي

الإثنين 06/أبريل/2020 - 10:08 م
صدى البلد
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ريهام بكير
أكد محمد سالم لاعب المقاولون العرب، أنه رفض العودة مرة أخرى لصفوف الزمالك خلال فترة إعارته مع الاتحاد السكندري.

وقال سالم خلال حواره مع كريم خطاب ببرنامج في الاستاد على اذاعة نجوم اف ام: في البداية كنت قريبا من الانضمام للأهلي ضمن صفقة محمد فاروق ومحمد رزق، ولكن إدارة المقاولون العرب فضلت بقائي لصغر سني.

 وأردف: بعد ذلك انتقلت للزمالك رغم وصول عرض احتراف جيد لي، ولكن المقاولون العرب فضل انتقالي للأبيض بسبب العرض الذي قدر وقتها ب7 ملايين جنيه، على الرغم من رغبتي في خوض تجربة الاحتراف.

وتابع: بعد ذلك وصل لي عرض من ماديرا البرتغالي، ولكن الزمالك رفض، بعدها خرجت للإعارة مع الاتحاد السكندري، وخلال الإعارة طلب منى الأبيض العودة لكني رفضت، حتى عدت للمقاولون العرب.
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