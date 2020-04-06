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أخبار العالم

بعد دخول جونسون العناية المركزة.. الناتو يوجه رسالة إلى بريطانيا

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:38 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
وجه أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، اليوم الاثنين، رسالة إلى الحكومة البريطانية متمنيا شفاء عاجلا لرئيس الوزراء بوريس جونسون.

ومن جانبها كتبت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستيرجن، تغريدة قالت فيها "قلوبنا مع عائلة جونسون متمنية له الشفاء العاجل".

وكان مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قد أعلن نقل الأخير نقل إلى غرفة العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية جراء إصابته بفيروس كورونا.

وجاء في بيان المكتب أن جونسون طلب من وزير الخارجية، دومينيك راب، أن ينوبه.

وقالت وكالة "رويترز" إن جونسون لا يزال واعيا حاليا، كما تم تزويده بالأكسجين لمساعدته على التنفس.

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