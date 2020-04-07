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حوادث

مصرع عامل صعقا من سخان كهربائي أثناء إعداده الشاي بمحمصة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:08 ص
سخان
سخان
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أسماء عبد الحفيظ

لقي عامل مصرعه؛ نتيجة لصعق كهربائي أثناء إعداده الشاي، على سخان كهرباء حيث كانت أحد أسلاكه عارية فى أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوفاة شخص داخل محمصة بأسيوط.

جاء ذلك بعد أن تلقي اللواء الدكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، بورود إخطار يفيد من المقدم أحمد أبوبكر رئيس مباحث قسم ثانى أسيوط .

وانتقل ضباط مباحث قسم ثان أسيوط إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين وفاة (ك. ا) عامل بمحمصة بشارع رياض دائرة قسم ثان أسيوط ، نتيجة صعق كهربائي أثناء إعداده الشاي.

ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الشاملة، تحت تصرف النيابة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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