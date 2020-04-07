خالد النبوي يروي قصة لقائه بـ أحمد زكي قبل فيلم المهاجر.. فيديو

قال الفنان خالد النبوى ، إنني "لم أر الفنان احمد ذكى في البداية منفردا، ولكنني رأيته مع الأستاذ يوسف شاهين، خصوصا أن الأخير كان يحب أن يستمع إلي وكنت اقوم بتحديثه عن محمد خان وعاطف الطيب واحمد زكى وكنت أحدثه عن ما احب".





وأضاف خالد النبوى خلال حواره في برنامج صاحبة السعادة المذاع علي قناه دى ام سى ، أن ما سأقوله؛ هو لأول مره أقوله، "الاستاذ يوسف شاهين سألني، أتحب أن ترى الفنان أحمد زكى قلت له أكيد، ثم ذهبنا انا وهو الى الفنان أحمد زكى ليعرض عليه يوسف شاهين فيلم "المهاجر".





وأوضح خالد النبوى ، "بعد ذلك ذهبنا أنا والاستاذ يوسف شاهين الى الاوتيل الذي كان يقيم به الفنان أحمد زكي ، وكان موقعه في "وسط البلد".





وتابع خالد النبوى ، أن بعد رؤية الفنان أحمد ذكى لي قال للاستاذ يوسف شاهين: "انت معاك الواد دا؟"، وبعد ذالك قال الاستاذ يوسف دا ممثل هايل ، وانا كلمت محفوظ عبد الرحمن عليه ، بعد رؤيتي له في مسلسل "بوابة الحلواني".



