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أيمن سالم يوضح آخر مستجدات فيروس كورونا.. فيديو

الإثنين 06/أبريل/2020 - 11:41 م
أيمن السيد
أيمن السيد
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أيمن سالم رئيس قسم الأمراض الصدرية بكلية طب القصر العيني، إن فيروس كورونا وباء عالمي وكارثة كونية وهناك دول تتزايد بها الارقام ودول تنحسر فيها الارقام، كما أن هذا الوباء يبدأ خفيفا ثم يزداد مثل ما حدث في الصين وإيطاليا .


وأضاف سالم خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى إم سى ، أن الفيروسات لا تتطاير في الهواء ولا تنتقل عن طريق مكيف الهواء ولكن الفيروسات تتطاير في غرف رعاية المرضى أثناء تدخلنا للقيام بالكشف على المريض او اعطائه الدواء وبعد ذلك تسقط هذه الجزيئات من الفيروس على الأرض وهذا ما يجعلنا نرتدى  بدلة واقية كاملة للجسم .


وأوضح أن الفيروس إذا دخل إلى مكان ما لن ينتقل إلا إذا قمنا بلمس المكان المتواجد عليه الفيروس وبعدها قمت بلمس الأنف او الفم مرة اخرى كما انه الي الان لم يثبت ان هناك أغذية تقضي على فيروس كورونا أو غيرها من الفيروسات ولكن الغذاء المتوازن هو الأساس.


وتابع أيمن سالم ، أن الفيروسات كائنات هلامية وليست خلية وتنتشر بسهولة في بيئات معينة وتبتعد عن بيئات اخرى كما ان لكل فيروس مناخ خاص به.


واستكمل أن المحافل العلمية تتجه للوصول الي علاج لفيروس كورونا ومنها جامعة القاهرة كما ان الحيوانات لا تنقل فيروس كورونا الي الإنسان. 

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