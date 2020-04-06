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توك شو

طرق لتقوية المناعة للوقاية وتفادي خطر الإصابة بفيروس كورونا.. فيديو

الإثنين 06/أبريل/2020 - 07:45 م
عصام المغازى
عصام المغازى
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إبراهيم القادري
قال عصام المغازي استشاري أمراض صدرية، إنه من الضروري التزام المواطنين بالبقاء في المنازل في ظل انتشار فيروس كورونا ولا يقومون بالنزول إلا في حالة الضرورة القصوى.


وأضاف المغازي خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم، المذاع على قناه "دى ام سى"، أن أى شخص يأخذ علاجا وقائيا من الجيوب الانفية أو حساسية الصدر يجب أن يكون في الموعد الخاص به.


وأوضح أن من الضروري ارتداء الكمامة عند النزول من المنزل، وعند العودة من الضروري أن يغسلوا ايديهم بالماء والصابون إضافة إلى شرب السوائل.


وتابع عصام مغازي، أنه من الضروري أن نتجنب أى شيء يمكنه ان يتسبب في حساسية الصدر سواء من الاطعمة او المشروبات وتختلف من شخص لاخر إضافة الى تجنب التدخين.


وأكمل أن حساسية الصدر تسبب ضيق تنفس ولا يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة والكحة تكون خفيفة.
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