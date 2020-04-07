التعليم : غرف عملياتنا تراقب سير امتحان أولى ثانوي الذي يتم من المنازل الآن

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك غرف عمليات في الوزارة والمديريات والإدارات التعليمية، تتابع الآن سير امتحان الصف الأول الثانوي 2020، الذي يتم من المنازل إلكترونيا الآن على منصة الامتحان assessment بشكل تجريبي داخل 6 محافظات، لرصد أي مشاكل تقنية تواجه تعامل الطلاب مع منصة الامتحان.





وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : لدينا امكانيات تقنية تجعلنا نراقب جميع الموجودين على منصة الامتحان حاليا ، و نعرف مدى تقدم كل طالب في حل الاسئلة ، و ما الوسيلة التي دخل بها الطالب على منصة الامتحان ؟، و ما المشاكل التي واجهته على منصة الامتحان.









وكان قد دخل منذ قليل الفوج الاول من طلاب اولى ثانوي في عدد من المحافظات ، على منصة الامتحان الالكتروني assessment لاداء امتحان الاحياء ، في ثالث يوم في الامتحانات التجريبية.





و وفقا لجدول المدد الزمنية المقسم على المحافظات للدخول على منصة الامتحان ، يتواجد الان على منصة الامتحان طلاب محافظات :





القاهرة

المنوفية

كفر الشيخ

الفيوم

الاقصر

البحر الأحمر





وقالت وزارة التربية والتعليم ، انها قررت تخصيص مدد زمنية لدخول طلاب كل مجموعة محافظات على منصة الامتحان ، بهدف تقليل الاحمال على شبكة الانترنت لتسهيل اداء الامتحان الالكتروني التجريبي على طلاب اولى ثانوي بدون مشاكل تقنية.





وأوضحت وزارة التربية و التعليم ، أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.





وأشارت وزارة التربية والتعليم ، إلى ان هذه الامتحانات يؤديها الطلاب من المنازل ، مؤكدة انها تجريبية و بدون درجات ، و هدفها تدريب طلاب اولى ثانوي على الامتحانات الالكترونية ، واختبار قوة الشبكات ورصد اي مشاكل تقنية فيها لحلها قبل امتحانات نهاية العام المقرر عقدها مايو القادم.