AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7-4-2020

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:52 ص
ذهب
ذهب
Advertisements
امنة عبدالعظيم
استقرت سعر الذهب فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 7 إبريل 2020، على آخر ارتفاع لهم أمس وسجل سعر جرام الذهب من عيار 21 سعر 704 جنيهات تقريبا .

ويقدم موقع صدى البلد الإخبارى لقرائه أسعار أنواع الذهب المختلفة:

سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 605 جنيهات 
سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا يسجل 704 جنيهات
سعر الذهب عيار 24 يصل إلى 802 جنيه للجرام
سعر الجنيه الذهب 5632 جنيها
سعر الأوقية 1634 دولارا تقريبا

وتختلف الأسعار عن أسعار البيع النهائي بمحلات الصاغة، نظرا لإضافة قيمة الدمغة والضريبة الخاصة ببيع الذهب، وكذا سعر المصنعية، والذي يتفاوت حسب نوع الذهب ويتراوح بين 40 و70 جنيها للجرام تقريبا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم الأحد 5-4-2020

استقرار أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه.. ثبات الدولار عند 15.68 جنيه للشراء.. واليورو يسجل 17.25 جنيه للبيع.. والذهب عيار 21 بـ 700 جنيه للجرام

ترشيحاتنا

حقيقة انتقال كورونا من الحيوان للإنسان.. الطب البيطري يرد.. فيديو

بعد تقديمه كوب شاي لزوجته.. القبض على أحد مشاهير السوشيال ميديا

بإطلالات متناسقة.. أحمد فهمي وزوجته يتألقان في أحدث جلسة تصوير

فيديوجراف.. توزيع العيش بـ واتس آب

طفلة برفقة خالها وطبيب.. قصة أول 3 حالات تتعافى من كورونا في حجر صحي قها المركزي

مفأجاة جديدة عن فيروس كورونا.. الكلام يتسبب في العدوى به.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى.. يسرا وميساء مغربى تتألقان بفساتين مبهجة.. صور

فايدة العزل المنزلي.. مهندس يستغل الحظر في تنفيذ كاتدرائية باريس بقطع كرتونية.. صور

بإطلالات متناسقة.. أحمد فهمي وزوجته يتألقان في أحدث جلسة تصوير