سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7-4-2020

استقرت سعر الذهب فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 7 إبريل 2020، على آخر ارتفاع لهم أمس وسجل سعر جرام الذهب من عيار 21 سعر 704 جنيهات تقريبا .
ويقدم موقع صدى البلد الإخبارى لقرائه أسعار أنواع الذهب المختلفة:
سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 605 جنيهات
سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا يسجل 704 جنيهات
سعر الذهب عيار 24 يصل إلى 802 جنيه للجرام
سعر الجنيه الذهب 5632 جنيها
سعر الأوقية 1634 دولارا تقريبا
وتختلف الأسعار عن أسعار البيع النهائي بمحلات الصاغة، نظرا لإضافة قيمة الدمغة والضريبة الخاصة ببيع الذهب، وكذا سعر المصنعية، والذي يتفاوت حسب نوع الذهب ويتراوح بين 40 و70 جنيها للجرام تقريبا.