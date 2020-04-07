سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7-4-2020





ويقدم موقع صدى البلد الإخبارى لقرائه أسعار أنواع الذهب المختلفة:





سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 605 جنيهات

سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا يسجل 704 جنيهات

سعر الذهب عيار 24 يصل إلى 802 جنيه للجرام

سعر الجنيه الذهب 5632 جنيها

سعر الأوقية 1634 دولارا تقريبا





وتختلف الأسعار عن أسعار البيع النهائي بمحلات الصاغة، نظرا لإضافة قيمة الدمغة والضريبة الخاصة ببيع الذهب، وكذا سعر المصنعية، والذي يتفاوت حسب نوع الذهب ويتراوح بين 40 و70 جنيها للجرام تقريبا.





استقرت سعر الذهب فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 7 إبريل 2020، على آخر ارتفاع لهم أمس وسجل سعر جرام الذهب من عيار 21 سعر 704 جنيهات تقريبا .