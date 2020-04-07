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أخبار البلد

الوزراء يقر تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق ذوى الإعاقة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:15 ص
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
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محمود مطاوع
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قرار رقم 820 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يستبدل بعبارة "مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة" أينما وردت باللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، المشار إليها، عبارة "مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة أو الشرطة أو الخاصة المرخصة من وزارة الصحة"، كما يستبدل بعبارة "7 سنوات الواردة" بالبند (2) من المادة (12) من اللائحة المشار إليها عبارة "خمس سنوات"

 جاء ذلك وفقا لما نشرتة الجريدة الرسمية اليوم .

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