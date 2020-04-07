حقوق القاهرة تعلن طريقة ظهور نتائج الامتحانات المحجوبة









وأضافت الكلية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه على الطالب بعد كتابة اسمه الثلاثي في عنوان الرسالة، إضافة جميع بياناته مثل رقم الجلوس، رقم الموبايل، انتظام، انتساب، صورة من إيصال المصاريف الدراسية، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي.



