حقوق القاهرة تعلن طريقة ظهور نتائج الامتحانات المحجوبة

أعلنت كلية الحقوق بجامعة القاهرة، عن أنه على الطلاب المحجوب نتائجهم في امتحانات الفصل الدراسى الأول ويريدون إظهارها، عليهم التواصل مع مسئول شئون الطلاب عن كل فرقة عبر الإيميل الإلكتروني:
شئون الطلاب الفرقة الثانية Email: [email protected]
شئون الطلاب الفرقة الثالثة Email: [email protected]
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وأشارت كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إلى أنه سيتم الرد على الطلاب بعد فحص حالة كل إيميل والرد عليهم بالمطلوب.
وكان المجلس الأعلى للجامعات، قد قرر استكمال الدراسة بنظام التعليم عن بعد، من خلال شبكة الإنترنت، وذلك مع بداية قرار مجلس الوزراء، بتعليق الدراسة 15 يوما إضافية تنتهي في 12 أبريل المقبل.
شئون الطلاب الفرقة الأولى Email: [email protected]
شئون الطلاب الفرقة الثانية Email: [email protected]
شئون الطلاب الفرقة الثالثة Email: [email protected]
شئون الطلاب الفرقة الرابعة Email: [email protected]
وأضافت الكلية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه على الطالب بعد كتابة اسمه الثلاثي في عنوان الرسالة، إضافة جميع بياناته مثل رقم الجلوس، رقم الموبايل، انتظام، انتساب، صورة من إيصال المصاريف الدراسية، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي.
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وأشارت كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إلى أنه سيتم الرد على الطلاب بعد فحص حالة كل إيميل والرد عليهم بالمطلوب.
وكان المجلس الأعلى للجامعات، قد قرر استكمال الدراسة بنظام التعليم عن بعد، من خلال شبكة الإنترنت، وذلك مع بداية قرار مجلس الوزراء، بتعليق الدراسة 15 يوما إضافية تنتهي في 12 أبريل المقبل.