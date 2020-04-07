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أخبار العالم

شاهد.. عدم التزام البرلمان الإيراني باحتياطات كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:05 ص
البرلمان الإيراني
البرلمان الإيراني
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شيماء مصطفى
عقد البرلمان الإيراني، صباح اليوم الثلاثاء، أول اجتماع له منذ انتشار فيروس كورونا بحضور ثلثي النواب.

ووفقًا لوكالة "فارس" الإيرانية، ترأس الجلسة العلنية نائب رئيس البرلمان الايراني مسعود بزشكيان، بعد غياب رئيسه علي لاريجاني المصاب بفيروس كوفيد 19.

وظهر خلال الجلسة، عدم اتباع النواب الإرشادات الصحية، ولم يلتزموا بالمسافات الواجب التقيد بها خلال الجلوس، لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.

وشارك في الاجتماع من جانب الحكومة مساعد الرئيس الإيراني للشئون البرلمانية، حسین علي أميري، ورئيس جمعية الهلال الأحمر، كريم همتي.

كما حضر الاجتماع وزير الصحة مسعود نمكي، ورئيس مؤسسة التخطيط والموازنة محمد باقر نوبخت، اللذين قدما تقارير حول إجراءات لمكافحة الفيروس، فيما تغيب وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي عن الاجتماع.

وكان البرلمان الإيراني فشل الخميس الماضي، في عقد جلسة عبر الإنترنت بسبب عدم اكتمال نصابها القانوني؛ فيما تعطل عمل المجلس النيابي حتى إشعار آخر لتفشي فيروس كورونا.
شاهد.. عدم التزام البرلمان الإيراني باحتياطات كورونا
شاهد.. عدم التزام البرلمان الإيراني باحتياطات كورونا
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