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أخبار العالم

مئات الإصابات بكورونا خلال ساعات في الهند.. وإجراء غير مسبوق

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:30 ص
قطار للعزل في الهند
قطار للعزل في الهند
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قسم الخارجي
رغم إعلان الهند المتأخر عن أول حالات مصابة بالكورونا، إلا أن أعداد الإصابات بها في ارتفاع مقارنة بدول أخرى أعلنت عن إصاباتها في نفس التوقيت أو في توقيت أسبق.

وارتفعت حالات الإصابة بكورونا في الهند إلى 4400 حالة، بعد تسجيل 354 إصابة جديدة خلال الساعات الماضية، وفق ماذكرت شبكة سكاي نيوز.

وسجلت الهند ارتفاعا في حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بكورونا لتصل إلى 114 حالة بعد تسجيل خمس إصابات جديدة، في حين بلغت حالات الشفاء 325 حالة.

ومن المقرر أن يعقد وزير الدفاع وعدد من الوزراء، الثلاثاء، اجتماعا لبحث قضية تمديد عملية الإغلاق التي أعلنتها الحكومة في الـ24 من مارس الماضي ولمدة ثلاثة أسابيع، وبحث التداعيات الاقتصادية لعملية الإغلاق على مختلف قطاعات الأعمال.

و أعلنت الهند أمس سلسلة إجراءات غير مسبوقة، شملت إغلاقا عاما للبلاد لمدة 21 يوما، بما في ذلك السكك الحديدية التي لم تتوقف قطاراتها منذ 167 عاما.

وبحسب ما أوردت شبكة "سي إن إن"، فقد قررت إدارة السكك الحديدية في الهند، تحويل 20 ألف عربة قطار إلى أجنحة صحية لعزل مرضى "كوفيد 19".

كما أن القطارات في الهند باتت مكانا لـ125 مستشفى ميدانيا في جميع أنحاء البلاد، حيث تمتلك ميزة توفير أسرة متنقلة قادرة على الوصول إلى مناطق نائية.



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