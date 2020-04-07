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رياضة

أول تعليق من بايرن ميونخ بعد تجديد عقد توماس مولر

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 12:34 م
توماس مولر
توماس مولر
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محمد السعيد
علق كارل هاينتس رومينيجه المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، على تمديد عقد توماس مولر موسمين آخرين مع العملاق البافاري.

وقال رومينيجه، في تصريحات نلقتها الصحفة الرسمية لنادي بايرن ميونخ عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أنا سعيد جدا بتمديد عقد توماس مولر حتى صيف 2023".

وأضاف: "أود أن أشكر مولر وكذلك وكيل أعماله لودفيح كوجل على الثقة، خلال المفاوضات".

وشارك توماس مولر مع بايرن ميونخ في 25 مباراة سجل خلالهما 6 أهداف، وصنع 16 هدفا.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 55 نقطة، بفارق 4 نقطة، عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.

يذكر أن الاتحاد الألماني أعلن مؤخرا، إيقاف مسابقة الدوري الألماني، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
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