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فن

ديانا حداد توجه رسالة لـ إليسا بسبب أغنيتها الجديدة

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 01:26 م
اليسا
اليسا
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شروق ابراهيم

علقت الفنانة اللبنانية ديانا حداد على تغريدة لمواطنتها الفنانة إليسا تتضمن مقطع فيديو من أغنيتها الجديدة "هنغني كمان وكمان" المقرر طرحها خلال أيام.


وكتبت ديانا حداد عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر: "حظ سعيد عزيزتي .. وكما تقولين الايام المقبلة ستحمل معاني السعادة والتفاؤل".


وردت اليسا على ديانا حداد قائلة: "شكرًا يا نجمة". 


وتستعد إليسا لطرح أغنية "هنغني كمان وكمان" من ألبومها الجديد من كلمات نصر محروس وألحان محمد رحيم.


وكانت إليسا أعلنت تأحيل طرح ألبومها الجديد لما يحدث في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. 

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