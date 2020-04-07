AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

قبل يوم من نهاية الحظر.. مصادر تؤكد استمراره مدة إضافية

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 01:53 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
Advertisements
صدى البلد
أكدت مصادر مطلعة أن هناك اتجاها كبيرا من الأجهزة التنفيذية للدولة، لتمديد حظر حركة المواطنين على جميع الطرق العامة لمدة إضافية، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وكان المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن يوم 24 مارس الماضى مجموعة من الإجراءات لمواجهة كورونا، منها إغلاق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

وتضمنت حزمة القرارات التى أصدرها رئيس الوزراء إغلاق جميع المقاهى والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهى، والنوادى الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التى تقدم التسلية أو الترفيه، كما تُغلق أمام الجمهور جميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التى تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب: إغلاق المحال العامة ضرورة.. والتجمعات بؤرة انتشار كورونا

باستثناء المخابز والصيدليات.. غلق المحال العامة والأندية الرياضية والشعبية في بني سويف

جولة مسائية.. نائب المحافظ ورئيس حي الزيتون يتابعان غلق المحال.. فيديو

لمواجهة كورونا.. الكافيهات والكازينوهات ومحلات التسالى والترفيه مغلقة بأمر الحكومة

لمواجهة كورونا.. محافظ بني سويف يتابع إجراءات تنفيذ قرارات الحكومة

إيد واحدة..شباب قرية السعودية يطلقون مبادرة للتطهير والتعقيم ضد كورونا ..صور

ترشيحاتنا

بعد تصدرها القائمة.. ماذا تفعل محافظة المنوفية لمنع تفشي كورونا؟

إعلامية تكشف عن الوجه الخفى وراء انتشار فيروس كورونا

منعها من التمثيل فحرمته من رؤية ابنائه.. معلومات جديدة عن زواج أميرة العايدي من فنان شهير

الصين السبب.. عالم فيروسات يكشف مفاجأة صادمة عن كورونا

بدون خدش وبمكونين فقط من مطبخك.. طريقة تنظيف الطاسة التيفال

جنون كورونا.. مسعف طبي يفتح النار على جيرانه ويقتل 5 منهم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ظل أزمة كورونا.. مسافرة تثير الذعر على متن قطار بهذا التصرف |شاهد

بإطلالة رياضية.. ياسمين صبري تكشف عن رشاقتها على إنستجرام

جنون كورونا.. مسعف طبي يفتح النار على جيرانه ويقتل 5 منهم