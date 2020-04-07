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وزير الدفاع: القوات المسلحة الحائط المنيع للحفاظ على سلامة الأمة.. وقادرون على مواجهة المحن والشدائد

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 02:02 م
وزير الدفاع
وزير الدفاع
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ريهام فيكتور
قال الفريق أول محمد زكى،القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى، إن أمن وأمان مصر وضعت بين أيدبنا جميعا ولابد وأن تظل أمتنا فى عزة وشموخ .

وأضاف وزير الدفاع، خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي،لعناصر ومعدات واطقم القوات المسلحة لمعاونة القطاع المدنى فى مواجهه أزمة كورونا:""أننا على أكمل وجه  للاستعداد أمام التحديات والأزمات".

وأضاف وزير الدفاع أننا نرسل رسالة طمأنينة للشعب المصرى العظيم بأن القوات المسلحة الحائط المنيع للحفاظ على سلام الامه فى حربها وسلمها وازمتها .

وتابع وزير الدفاع:" إننا لا ننسى أداء مهمتنا الرئيسية فى الحفاظ على امن وسلامة البلاد، ونثبت للتاريخ وللعالم أننا وبعون الله قادرون على قهر كل مانع ومواجهة المحن والشدائد .

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