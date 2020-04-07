رسالة الرئيس السيسي للقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة.. تفاصيل

وجه الرئيس عبد الفتاح السييس رسالة طمأنة لأصحاب الأعمال وموظفي القطاع الخاص قائلا: متخافوش من حاجة أمورنا ماشية والدنيا كويسة ولدينا توافر في السلع واحتياجاتنا، مضيفا: أشكر القطاع الخاص على جهوده في أزمة كورونا بكل شجاعة وحب للوطن وأطالبهم بالاهتمام بموظفي القطاع الخاص.





وأكد الرئيس : حريصون على موظفي القطاع الخاص وإن شاء الله مصر هتعدي أزمة كورونا بخير، مشيرا إلى أن الدولة المصرية مهتمة جدا بالعمالة غير المنتظمة وأيضا بالعمالة المنتظمة المتوقفة.





وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن أحد أهم العناصر التى ساعدتنا فى مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد وتأثيراته الاقتصادية الهائلة هى تعاوننا مع بعض وتكاتف كل المؤسسات، مضيفًا:"إن شاء الله بتعاوننا كلنا مع بعض سنعبر هذا التحدى وسننجح فى مواجهته".





وأضاف الرئيس قائلا: مرتبات المصريين خط أحمر ولا داعي للقلق.





وأضاف الرئيس السيسى،في كلمته خلال المؤتمر الصحفى الذي تم عقده اليوم،أنه حرص دائمًا من خلال توجيهه للحكومة بألا نفزع المواطنين ولا نخوفهم خاصة فى حديثه معهم، مضيفًا:" أحاول التحدث مع المواطنين دون أن أخوفهم، خاصة وأن الاعلام العالمى وتناوله للموضوع على مدار الساعة لا يتحدث إلا عن فيروس كروونا مما جعل الناس تخاف وتقلق ولا أريد أن اكون عامل اضافى.





وتابع الرئيس:"وعلينا ان نبذل جهدا اكبر فى مواجهة الفيروس وبكرر شكرى تانى لكل العناصر الطبية الموجودة فى مصر".





وطالب الرئيس الحاضرين توجيه التحية لجميع المسئولين شكرًا وعرفانًا على دورهم العظيم فى تلك المرحلة الحرجة، مضيفًا دة دورهم وجه وقته دلوقتى واحنا مقدرين دة، وننتظر المزيد من العمل المشكور لكل الأطباء ولكل انسان يعمل فى تلك المواجهة.





كما أكد، على وجود بعض الشائعات التى استبقت إجراءات الدولة بمنح العمالة غير المنتظمة دعما شهريا لتضليل المواطنين، ووجه الجهاتن الحكومة بإعلام المواطنينبتوجيهت آلية صرف دعم العمالة غير المنتظمة





وقال الرئيس ، في كلمته اليوم، الثلاثاء، إنه لا مصلحة للدولة في إخفاء الحقائق المتعلقة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الأمور لا تزال تحت السيطرة فيما يتعلق بمواجهة أزمة كورونا، وشدد أن وزارة الداخلية قادرة وحدها على تطبيق إجراءات حظر حركة المواطنين، مضيفا أن شائعات استبقت إجراءات الدولة بمنح العمالة غير المنتظمة دعما شهريا لتضليل المواطنين.





وأكد الرئيس السيسي أنه يجب على المواطنين الالتزام بإجراء الوقاية، خاصة في وسائل النقل، مشيرا إلى أنه لابد من توخي الحذر من جانب المواطنين للحفاظ على صحتهم وبلادهم.



