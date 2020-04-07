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أخبار العالم

نتنياهو يعلن استعداده لبدء الحوار مع حماس| اعرف التفاصيل

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:37 م
نتنياهو يعلن استعداده
نتنياهو يعلن استعداده لبدء الحوار مع حماس
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سمر صالح
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، استعداد حكومته لبدء حوار فوري مع حركة حماس من خلال الوسطاء بشأن ملف جثث الجنود والمفقودين.


وقال نتنياهو في تغريدة له بالعربية عبر تويتر: "إن منسق شؤون الأسرى والمفقودين يارون بلوم وطاقمه بتعاون مع هيئة الأمن القومي والمؤسسة الأمنية مستعدون للعمل بشكل بناء من أجل استعادة القتلى والمفقودين وإغلاق هذا الملف ويدعون إلى بدء حوار فوري من خلال الوسطاء".


ويأتي هذا التصريح، بعد مبادرة أطلقها يحيى السنوار، قائد حركة حماس في غزة، منذ أيام بشأن استعداد حماس للتفاوض مع إسرائيل عبر الوسطاء بشأن الإفراج عن كبار الأسرى والمرضى.


ولم يوضح السنوار ما ستقدمه حماس، لكنه تحدث عن تنازل جزئي بشأن شروطها التي كانت تتمسك بها الحركة، ومنها ضرورة الإفراج عن الأسرى الذين أُعيد اعتقالهم بعد الإفراج عنهم خلال صفقة الجندي جلعاد شاليط.


ونشرت قناة "كان" العبرية اليوم الثلاثاء تفاصيل مبادرة قائد حركة حماس فى غزة يحيي السنوار لـ إسرائيل.


وقال مصدر في حركة حماس إن إسرائيل لم ترد حتى الآن على مبادرة قائد الحركة بغزة يحيى السنوار للتقدم في صفقة جزئية مقابل الإفراج عن الأسرى كبار السن والأسيرات والمرضى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

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