AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بريطانيا تسجل ارتفاعا حادا في عدد وفيات كورونا.. وذروة تفشي الفيروس لم تأت بعد

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 03:38 م
بريطانيا تسجل ارتفاعا
بريطانيا تسجل ارتفاعا حادا في عدد وفيات كورونا
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أعلنت بريطانيا اليوم، الثلاثاء، عن ارتفاع كبير في عدد وفيات فيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 6227، وذلك بعد تسجيل 854 إصابة جديدة.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أكدت خدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة وفاة 758 شخصا في انجلترا، بالإضافة إلى إعلان السلطات في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية عن 96 آخرين.

وتتراوح أعمار المرضى المتوفين بين 23 و 102 سنة. 29 من 758 مريضا (تتراوح أعمارهم بين 23 و 99 سنة) ليس لديهم حالة صحية أساسية معروفة.

وكشفت اسكتلندا عن تسجيل 74 حالة وفاة أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية، إلى جانب 19 حالة في ويلز وثلاث حالات في أيرلندا الشمالية.

تنبأ العلماء، في الأسابيع الأخيرة ، بأن ذروة التفشي ستأتي في عيد الفصح، مما يشير إلى أن الأمة في حالة اضطراب سبعة أيام.

على الرغم من أن الارتفاع في عدد الوفيات المسجلة اليوم هو ارتفاع حاد عن 439 التي ظهرت أمس، إلا أن التأخير في تسجيل البيانات قد يكون السبب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع عدد وفيات كورونا في بريطانيا إلى 128

الصحة البريطانية تهدد مواطنيها بإجراءات أكثر صرامة للوقاية من كورونا

فيروس كورونا يضرب البرلمان البريطاني

قفزة في أعداد قتلى فيروس كورونا في بريطانيا خلال 24 ساعة

شاهد.. امرأة بريطانية حامل تستغيث بعد إصابتها بفيروس كورونا.. فيديو

منحنى صعودي مخيف.. قفزة هائلة لأعداد المصابين والوفيات بكورونا في بريطانيا

ترشيحاتنا

السيسي يعلن حزمة قرارات للتخفيف من آثار فيروس كورونا

حورية بحر حقيقية.. شاهد فتاة تنفق آلاف الدولارات لتتحول إلى نصف سمكة.. فيديو وصور

بعد أحمد فتحي.. خليفة محمد صلاح يشعل الصراع بين الأهلي وبيراميدز

بسبب كورونا.. السلطة الفلسطينية تعزل 3 مناطق موبوءة

الأطباء صلوا عليها.. تفاصيل وفاة أول حالة داخل العزل الصحي

دعاء ليلة النصف من شعبان .. أدعية صحيحة مستجابة توسع الرزق وتغفر الذنوب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معا حتى النهاية.. وفاة زوجين بفارق دقائق بعد إصابتهما بـ كورونا.. تفاصيل مؤثرة

رغم انتشار فيروس كورونا .. شاهد حفل زفاف بحضور 10 ضيوف فقط

مع اقتراب شم النسيم .. طريقة عمل الفسيخ في المنزل بتكاليف بسيطة