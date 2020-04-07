بريطانيا تسجل ارتفاعا حادا في عدد وفيات كورونا.. وذروة تفشي الفيروس لم تأت بعد

أعلنت بريطانيا اليوم، الثلاثاء، عن ارتفاع كبير في عدد وفيات فيروس كورونا المستجد ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 6227، وذلك بعد تسجيل 854 إصابة جديدة.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أكدت خدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة وفاة 758 شخصا في انجلترا، بالإضافة إلى إعلان السلطات في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية عن 96 آخرين.





وتتراوح أعمار المرضى المتوفين بين 23 و 102 سنة. 29 من 758 مريضا (تتراوح أعمارهم بين 23 و 99 سنة) ليس لديهم حالة صحية أساسية معروفة.





وكشفت اسكتلندا عن تسجيل 74 حالة وفاة أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية، إلى جانب 19 حالة في ويلز وثلاث حالات في أيرلندا الشمالية.





تنبأ العلماء، في الأسابيع الأخيرة ، بأن ذروة التفشي ستأتي في عيد الفصح، مما يشير إلى أن الأمة في حالة اضطراب سبعة أيام.





على الرغم من أن الارتفاع في عدد الوفيات المسجلة اليوم هو ارتفاع حاد عن 439 التي ظهرت أمس، إلا أن التأخير في تسجيل البيانات قد يكون السبب.