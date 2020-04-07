نادية الجندي توجه رسالة للفنان أحمد السقا بعد تواجده في سكر زيادة

وجهت الفنانة الكبيرة نادية الجندي رسالة إلى الفنان أحمد السقا بعد ظهوره معها فى مسلسل سكر زيادة المقرر عرضه فى موسم رمضان 2020.

وقالت نادية: "يا أحمد انت نورتنا في المسلسل وجودك إضافه للعمل أنت فنان جميل وخلوق وملتزم وعملنا شغل جميل ومشاهد أكشن يارب تعجب الجمهور وإن شاء الله نلتقي في عمل سينما يعمل انقلاب ربنا يوفقنا جميعًا ⁦🙏🏻⁩⁦🙏🏻⁩ وألف مبروك ليك علي برنامجك #اغلب_السقا بالنجاح والتوفيق ليك

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «سكر زيادة» للنجمتين نادية الجندي، ونبيلة عبيد، برومو المسلسل المقرر عرضه في الموسم الرمضاني للعام الجاري 2020.

وظهر في البرومو الأول للمسلسل «سكر زيادة» الفنان أحمد السقا، الذي يظهر بدور شرفي، وخلال البرومو نشبت مشاجرة بينه وبين الفنانة نادية الجندي، التي قامت بصفعه.