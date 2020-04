نادية الجندي توجه رسالة للفنان أحمد السقا بعد تواجده في سكر زيادة

View this post on Instagram

يا أحمد أن نورتنا في المسلسل وجودك أضافه للعمل أنت فنان جميل وخلوق وملتزم وعملنا شغل جميل ومشاهد أكشن يارب تعجب الجمهور وإن شاء الله نلتقي في عمل سينما يعمل أنقلاب ربنا يوفقنا جميعًا يارب ⁦🙏🏻⁩⁦🙏🏻⁩ وألف مبروك ليك علي برنامجك #اغلب_السقا بالنجاح والتوفيق ليك ومعانا بالصورة المخرج الأستاذ #وائل_احسان والمنتج الأستاذ #انور_صادق_صباح أنتظروا مسلسل #سكر_زيادة في #رمضان_٢٠٢٠ #نادية_الجندي ⁦❤️⁩ @ahmedelsakaeg