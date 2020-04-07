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فن

رامي جمال يحمس جمهوره لحفل أون لاين قريبا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 06:26 م
رامي جمال
رامي جمال
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محمد نحلة

نشر الفنان رامي جمال صورة له عبر حسابه على "إنستجرام" وكتب:" وأنا قاعد بفكر في موضوع الحفله اللايف اللي شكلو قرب 🤔عاوزين تسمعو اغاني ايه طيب".


حققت أغنية "سقف" للفنان رامي جمال، نسبة مشاهدة كبيرة وصلت إلى 20 مليونًا و975 ألفًا، مقتربة من 21 مليون مشاهدة، منذ طرحها عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة (نجوم ريكوردز) على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 10 فبراير الماضي.


أغنية "سقف" لـ رامي جمال، من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، توزيع موسيقي توما، ميكساج وديجيتال ماستر توما، جيتار مصطفى أصلان، طبلة أحمد العيادي. 

من جهة أخرى، أعلنت شركة "نجوم ريكورد" المنتجة لـ ألبوم "أنا لوحدي" للفنان رامي جمال عن موعد طرحه كاملا، من خلال تغريدة نشرتها على  صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي والتدوينات الصغيرة "تويتر". 


وقالت شركة "نجوم ريكورد" عبر التغريدة: انتظروا ألبوم رامي جمال بكرة على قناتنا على "اليوتيوب". 
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