عقب تنازل طلعت يوسف.. لاعبو الاتحاد السكندري يدرسون تخفيض رواتبهم لمواجهة فيروس كورونا

يدرس لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تخفيض قيمة عقودهم مع النادي خلال فترة توقف الناشط الكروي.

ومن المقرر أن يعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن تخفيض عقودهم خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا لصالح النادي خصوصا عقب تنازل الجهاز الفني للفريق بقيادة طلعت يوسف عن 50% من قيمة راتبهم لصالح نادي الاتحاد لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.





وأكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن الجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف قرر تخفيض راتبه الشهري 50 % خلال فترة الحظر.





وأضاف مصيلحي في تصريحات خاصة لصدي البلد أن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول والجهاز المعاون له قرر الاستغناء عن 50 % من راتبهم خلال فترة الحظر لدعم صندوق الاتحاد السكندري من أجل مواجهة فيروس تفشي كورونا المستجد





ونفي رئيس الاتحاد السكندري الشائعات المروجة باستغناء اللاعبين عن 50 % من راتبهم من أجل دعم صندوق النادي.





ووجه رئيس نادي الاتحاد السكندري الشكر إلي الجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف علي هذه المبادرة للوقف بجانب ناديهم خلال الازمات التي تمر بها الدولة.