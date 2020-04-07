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محافظات

طب أسوان تنظم تدريب أطباء الامتياز لمواجهة فيروس كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 08:07 م
الكشف عن فيروس كورونا
الكشف عن فيروس كورونا
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شاذلى عبد الفتاح
من أجل تحقيق كافة سبل المواجهة الحازمة والصارمة لإنتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ).

تواصل جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب تنفيذ خطتها الخاصة بتطبيق منظومة التعليم الإلكترونى والعمل على رفع المقرارات الدراسية والمتابعة اليومية لمختلف الكليات للانتهاء من رفع المقرارات التعليمية على المنصة الإلكترونية بالجامعة. 

وفى هذا الإطار عقدت كلية الطب إجتماعًا اليوم الإثنين بحضور الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد ااكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، والدكتور  مصطفى آدم الطيرى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، وأيضًا الدكتور عبد الله محمود العبيدى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ، والدكتور عصام أبو المجد الشريف رئيس الإداره المركزية للشئون العلاجية حيث تناول الإجتماع مناقشة سير العملية التعليمية.

وقال الدكتور الدهشورى بأنه تم حصر أعداد طلاب الإمتياز والدفعة النهائيه والأطباء المقيمين وذلك لإعدادهم وتدريبهم تدريبًا كاملًا على طرق مكافحة العدوى والتعامل مع حالات الرعاية، وأيضًا لمتابعة عمليات التطهير والتعقيم التى تتم بالمستشفى الجامعى  .

وأكد عميد كلية الطب على أن التعليم عن بعد يسير بشكل طيب  وتم رفع المقررات العلميه للطلاب على موقع الجامعة ، ويقوم أعضاء هيئة التدريس بالتواصل مباشرة مع الطلاب، وأنه سيتم  تدريب الأطباء المقيمين وأطباء الإمتياز ، وطلاب الدفعة النهائية بكلية الطب على التعامل مع الحالات التنفسيه الحادة وحالات الرعايه المركزه والتعامل على أجهزة التنفس الصناعى .

وتابع الدكتور محمد زكى الدهشورى بأن اعمال التطهير والتعقيم بالمستشفي تتم على قدم وساق ، وسيتم التعقيم أكثر من مره علمًا بأن نتائج عينات الأطقم الطبيه المخالطة للحالة لم تظهر حتى الآن ، وسيتم فتح الإستقبال والعناية المركزة بعد إنتهاء أعمال التعقيم والتطهير بالكامل ، والتأكد من صلاحيتهم وبعد وصول مستلزمات التشخيص السريع للحالات وذلك حرصًا على سلامة المرضة والأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى .

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