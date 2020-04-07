للقضاء العسكري.. أحمد موسى يوجه إنذارا شديد اللهجة لمخالفي البناء.. فيديو

وجه الإعلامي أحمد موسى ، رسالة شديدة اللهجة لمن يقومون بالبناء على أرض الدولة بدون ترخيص في ظل أزمة وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد. أزمة





ووجه موسى، في برنامجه « على مسئوليتي »، والمذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، رسالة للمتجاوزين على اراضي الدولة، قائلا: "أي تجاوز سيتم احالة صاحبه للقضاء العسكري، ومن يستغل الفترة التي تمر بها البلد يبقي غلطان لان البلد شايفة كل حاجة، وانت متشاف".





وأكد مقدم برنامج «على مسئوليتي»، أن كل بناء بدون ترخيص سيتم إزالته على الفور وبكل قوة وحزم بأمر القانون، مطالبا المصريين الوقوف مع البلد في الأزمة الحالية.



