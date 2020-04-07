بسمة وهبة تقدم التحية للأطقم الطبية خلال مواجهة فيروس كورونا

وجهت الإعلامية بسمة وهبة، التحية لجميع الأطقم الطبية لـ مجهودهم الكبير خلال الفترة الماضية و المستمر حتى الانتهاء من فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الإعلامية بسمة وهبة، خلال تقديمها برنامج" كل يوم " المذاع على قناة "أون أى" ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه للأطقم الطبية اليوم التحية لما يقدمونه.

قالت إن الجميع فى مصر يشعر بالاطمئنان عندما يتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أن الرئيس منذ 30 / 6 لم يخذل مصر والمصريين.

وأضافت أثناء تقديمها برنامج "كل يوم" المذاع عبر قناة "أون أى"، أن الرئيس السيسي يتحدث بوضوح وشفافية ولذلك الجميع يحبه.

وأشارت إلى أن كلام الرئيس السيسي يخرج من "القلب لـ القلب"، مؤكدة أن السيسي يتبث فى كل شيء أنه قادر على تنفيذ ما يقوله.

وأوضحت بسمة وهبة، أن السيسي يتحدث إلى المصريين بصيغة المشاركة، قائلا "أى مشكلة هنعديها مع بعض".