AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رغم ارتفاع الإصابات بكورونا.. خبر مفرح من وزير الإعلام للمصريين.. فيديو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 09:25 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
طمأن أسامة هيكل وزير الدولة الإعلام، المواطنين، بشأن وباء فيروس كورونا المستجد، قائلا : "مصر نجحت في البقاء في المرحلة الثانية لمواجهة كورونا لأطول وقت ممكن".

وأضاف هيكل، مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة جاهزة للتصدي لأي تداعيات كورونا، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه بضرورة استخدام الكمامات في الأماكن المختلفة للوقاية.


وأكد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، أن نقوم بحملات توعية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية وضعت مؤشرا جديدا  بالنسبة لمعدل الاصابة وفقا لعدد السكان.

وأشار الوزير، إلى أن مصر الدولة الأقل في الإصابة بفيروس كورونا ووضعنا جيد جدا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الإعلام: تعليق الطيران يبدأ الخميس لإعطاء المصريين بالخارج فرصة للعودة..فيديو

وزير الدولة للإعلام: أمريكية نقلت العدوى لـ 56 شخصا بأحد فنادق مصر الجديدة

يا فرحة الفيروس ..زحمة فى مؤتمر وزيرة الصحة عن كورونا .. وأسامة هيكل يرد

منها تعطيل مصالح العمل.. وزير الإعلام: لو وصلنا لأكثر من 1000 إصابة قد نتخذ قرارات عنيفة

وزير الإعلام يكشف سيناريوهات فيروس كورونا خلال حواره مع حمدى رزق.. الليلة

هيكل: مصر فى منتصف المرحلة الثانية من فيروس كورونا وإجراءات جديدة فى الثالثة

ترشيحاتنا

عداد كورونا في مصر.. 1450 إصابة.. و276 شفاء.. و94 حالة وفاة

تحذير مهم من وزارة الصحة.. تفاصيل

رئيس الأركان: شركات القوات المسلحة تسابق الزمن لإنتاج مواد مكافحة الوباء

بـ الأبيض الناعم .. هنادي مهنا بإطلالة تبرز جمال أنوثتها رفقة خطيبها

بـ فستان زفاف.. ندى موسى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا.. شاهد

إسرائيل تعلن ارتفاع عدد الوفيات بـ كورونا إلى 61 حالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان زفاف.. ندى موسى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا.. شاهد

متقلقيش على طفلك.. خال العيال يكشف معلومات مثيرة حول حساسية الألبان عند الأطفال

هنتعشى ايه النهاردة.. مكرونة بالجبن الرومى اللذيذة مع العصير الفريش