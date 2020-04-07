رغم ارتفاع الإصابات بكورونا.. خبر مفرح من وزير الإعلام للمصريين.. فيديو

طمأن أسامة هيكل وزير الدولة الإعلام ، المواطنين، بشأن وباء فيروس كورونا المستجد، قائلا : "مصر نجحت في البقاء في المرحلة الثانية لمواجهة كورونا لأطول وقت ممكن".





وأضاف هيكل، مداخلة هاتفية مع ا لإعلامي أحمد موسى ، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة جاهزة للتصدي لأي تداعيات كورونا، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه بضرورة استخدام الكمامات في الأماكن المختلفة للوقاية.









وأكد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، أن نقوم بحملات توعية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية وضعت مؤشرا جديدا بالنسبة لمعدل الاصابة وفقا لعدد السكان.





وأشار الوزير، إلى أن مصر الدولة الأقل في الإصابة بفيروس كورونا ووضعنا جيد جدا.



