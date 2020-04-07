لضمان الحيادية.. التعليم: لن نسمح للمعلم بتقييم أبحاث طلاب مدرسته

أعلنت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي أرسلته للمديريات أنه ضمانا للحيادية في تقييم المشروعات البحثية لطلاب المدارس هذا العام ،

وقالت وزارة التربية و التعليم : سيقوم المعلم بتقييم المشروعات الخاصة بأي مدرسة أخرى من المدارس الموجودة داخل الإدارة "غير مدرسته" ، وذلك بالتنسيق مع مدير عام الإدارة.

وأضافت وزارة التربية و التعليم : أنه سيتكفل معلمو المدرسة بتقديم الدعم الكامل لجميع الطلاب عن طريق طرق التواصل المختلفة ، لتنفيذ الابحاث المطلوبة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في خطابها، أن التقييم سيتم في الصفوف السابق ذكرها بمشروع بحثي واحد متعدد التخصصات يقدم في نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019/2020 ، شريطة مراعاة الفئة العمرية، وذلك بهدف قيام الطالب بالاطلاع على محتوى المادة الدراسية من بداية الفصل الدراسي الثاني وحتى 15 مارس 2020 ، وإكساب الطالب عدد من مهارات البحث بما يتناسب مع مرحلته الدراسية وتنمية مهارات العرض والتنظيم وإبداء الرأي، ودعم مهارات التفكير التأملي وتوجيه الطالب للتعلم الذاتي.





وقالت وزارة التربية والتعليم إنه بالنسبة لصفوف النقل من 3 ابتدائي حتى 2 اعدادي : تكون الدرجات التي يحصل عليها الطالب في المشروع بديلا عن امتحان الفصل الدراسي الثاني وتضاف درجاته إلى الفصل الدراسي الأول، ويكون مدير المدرسة مسئولا عن إعلان النتيجة.



