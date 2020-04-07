الغرف التجارية: إلغاء معارض أهلا رمضان بسبب كورونا

كشف علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية ، عن إلغاء معارض أهلا رمضان لمنع التكدس والزحام من قبل المواطنين، ضمن الإجراءات الحمائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه بالرغم من الاتفاق مع السلاسل التجارية على طرح السلع الخاصة برمضان تحت مسمى "أهلا رمضان" وبخصومات من 10 إلى 15 % في جزء خاص داخل السلاسل أو من خلال التوسع داخل المحلات، إلا أنه تقرر إلغاء تلك المعارض.

وأشار إلي أن هناك اجتماعات واتصالات يومية مع كافة مؤسسات الدولة للاطمئنان على توافر السلع، مشيرا إلي أن العمالة هم الثروة الأساسية لمصر، مؤكدا أن الأجور كما هي دون توقف في جميع القطاعات في مصر.

وأكد أنه رغم وجود تخوفات من انتشار فيروس كورونا المستجد إلا أن مصر احتياطي إستراتيجي في السلع الأساسية وغير الأساسية لمدة 3 أشهر وأكثر.