AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الغرف التجارية: إلغاء معارض أهلا رمضان بسبب كورونا

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 10:35 م
عز
عز
Advertisements
قسم الاقتصاد

 

كشف علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية ، عن إلغاء معارض أهلا رمضان لمنع التكدس والزحام من قبل المواطنين، ضمن الإجراءات الحمائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد.

 

أضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه بالرغم من الاتفاق مع السلاسل التجارية على طرح السلع الخاصة برمضان تحت مسمى "أهلا رمضان" وبخصومات من 10 إلى 15 % في جزء خاص داخل السلاسل أو من خلال التوسع داخل المحلات، إلا أنه تقرر إلغاء تلك المعارض.

وأشار إلي أن هناك اجتماعات واتصالات يومية مع كافة مؤسسات الدولة للاطمئنان على توافر السلع، مشيرا إلي أن  العمالة هم الثروة الأساسية لمصر، مؤكدا أن الأجور كما هي دون توقف في جميع القطاعات في مصر.

وأكد أنه رغم وجود تخوفات من انتشار فيروس كورونا المستجد إلا أن  مصر احتياطي إستراتيجي في السلع الأساسية وغير الأساسية لمدة 3 أشهر وأكثر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاحتياطي يكفي ما بعد عيد الأضحى.. رسالة طمأنة من وزارة التموين للمواطنين.. فيديو

التموين تطالب المواطنين بشراء السلع الغذائية.. مفاجأة في رمضان.. فيديو

بعد قرار الصناعة بحظر تصدير الفول والعدس.. تحركات حكومية لتيسير الافراج عن السلع الاستراتيجية.. وخبراء: حان دور القطاع الخاص

التموين تطمئن المواطنين على مخزون السلع الإستراتيجية

التموين توضح حقيقة إلغاء معارض أهلا رمضان.. فيديو

تخفيضات تصل لـ 25%.. التموين تزف بشرى سارة للمصريين قبل رمضان

ترشيحاتنا

شكري يبحث ونظيره الأمريكي جهود التصدي لفيروس كورونا في البلدين

هل ستزيد عدد ساعات حظر التجوال .. وزير الإعلام يرد .. شاهد

إجراءات جديدة من الحكومة لمكافحة فيروس كورونا خلال ساعات

دعاء ليلة النصف من شعبان.. بدأت الآن

نهاية حظر التجول غدا.. ما هو السيناريو القادم؟

عداد كورونا في مصر.. 1450 إصابة.. و276 شفاء.. و94 حالة وفاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ القفطان المغربى.. نسرين طافش تثير الجدل بالأحمر النارى.. شاهد

متشيليش هم الحظر.. خال العيال يحذر من تناول السكر قبل السنة لهذا السبب

بـ فستان زفاف.. ندى موسى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا.. شاهد