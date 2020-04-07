شاهد.. ظاهرة فلكية نادرة تشهدها سماء مصر الآن .. منظر يحبس الأنفاس

نشاهد في سماء مصر وجميع بلدان الوطن العربى الآن ثالث بدر عملاق من أصل أربعة وهو أكبرهم من حيث حجمه الظاهر وإضاءته لسنة 2020 وأيضًا هو أول قمر من نوع "بدر" في خلال فصل الربيع وسوف يمكن مشاهدته طوال الليل.





وطلع القمر البدر عقب غروب الشمس، وكان لونه برتقاليا مائلا للاحمرار بسبب تواجد الغبار وغيره من الأشياء في غلافنا الجوي حول الأرض التي تبعثر الضوء الأبيض المنعكس عن القمر وتفرق ألوان الطيف الأزرق ليتبقى ألوان الطيف الأحمر فقط، ولكن بعد ارتفاعه وابتعاده عن الأفق سيظهر باللون الأبيض الطبيعي كما هو المعتاد.





ولقب "القمر الضخم أو العملاق" يطلق على القمر سواء كان في المحاق أو البدر المكتمل عندما تكون المسافة بين مركزي القمر والأرض ضمن مساحة 362,146 كيلومتر.





والتسمية العلمية له هي "قمر الحضيض" وذلك بسبب تواجد القمر قي أقرب نقطة من الأرض, ويمتاز البدر اليوم بالمقارنة بباقي الأقمار البدر الأخرى لتلك السنة بأنه سوف يتزامن بشكل استثنائي مع وقوعة في نقطة الحضيض وسيكون على مسافة 356,906 كيلو متر، يتبع ذلك بعد 8 ساعات و27 دقيقة من وصوله للحظة الاكتمال ويكون قطع نصف مداره حول الأرض خلال شهر شعبان المكرم.





وقد لا يلاحظ الفرق في الحجم الظاهر لهذا البدر العملاق مقارنة بأقمار البدر الاخرى التي تظهر بين حين واخر ولكن يمكن للأشخاص المتمرسين ملاحظة حجم إضافي ظاهري لهذا القمر البدر، و لن يؤثر ذلك البدر العملاق على الكرة الأرضية باستثناء قيامه بظاهرة المد والجزر وهو الامر الطبيعي الذي يحدث في كل شهر, وبسبب اقتراب القمر البدر هذه الليلة لنقطة الحضيض سمى المد لهذا الشهر المد العالي الحضيضي .