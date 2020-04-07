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محافظات

للوقاية من كورونا.. تعقيم أقسام الشرطة والحماية المدنية والمساجد في الفيوم

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 11:10 م
تطهير وتعقيم الاماكن
تطهير وتعقيم الاماكن
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الفيوم - نبيل أبو السعود
أطلق حزب مستقبل وطن،  فرق التعقيم والتطهير، بمحافظة الفيوم تحت رعاية المهندس عبد القادر الجارحي أمين المحافظة.

حيث واصلت امانة حزب مستقبل وطن بمركز يوسف الصديق برئاسة احمد عبدالحميد صادق وبمشاركة أمناء التنظيم و العضويه و اعضاء هيئة المكتب بالمركز بحملة تطهير وتعقيم شملت مكتب البريد والسجل المدنى والحماية المدنية  والشئون الاجتماعية والمساجد والاداره التعليميه ومركز الشرطة والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينه.


الجدير بالذكر، أن المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشي بكل دول العالم.

وطالب "رشاد" أعضاء الحزب بالمحافظات، بضرورة تبني حملة تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة؛ تعزيزا لمعركة الوعي، وتعزيز الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية.

يألتى ذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وانطلاقا من دوره المجتمعى، كون حزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام للحزب، فرقا للتعقيم للمرور على الأماكن المختلفة بكافة المحافظات للمساهمة فى تعقيم الأماكن العامة خاصة المزدحمة.

للوقاية من كورونا.. تعقيم أقسام الشرطة والحماية المدنية والمساجد في الفيوم
للوقاية من كورونا.. تعقيم أقسام الشرطة والحماية المدنية والمساجد في الفيوم
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