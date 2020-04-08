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حتى لو 5 عمال.. نيفين جامع تكشف آلية الحصول على القروض لأصحاب المشروعات

الأربعاء 08/أبريل/2020 - 07:46 ص
الدكتورة نيفين جامع،
الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة
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فرح علاء الخولي

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، إن الوزارة أطلقت مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة المتضررة من أزمة فيروس كورونا، مُعلقة: "غرضنا الأساسي هو محافظة كل أصحاب المشروعات على العمالة المتواجدة لديهم".

وتابعت الوزيرة نيفين جامع، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc"، الذي يذاع على قناة dmc، أن هناك شريحة كبيرة جدًا من المشروعات تأثرت من التأثيرات الناتجة عن فيروس كورونا. 

وأضافت أنهم أتاحوا قرضاً بحد أقصى مليون جنيه للمشروعات الصناعية، وقرض بحد أقصى 500 ألف جنيه للصناعات الخدمية؛ لتغطية مصروفات العمالة، موضحة أن القرض يكون لمدة عام، ويكون بفائدة 8% متناقصة، وبفترة سماح 3 أشهر.

وأكدت أن الغرض الأساسي من ذلك القرض هو تغطية الحاجة الاساسية من هذا النشاط الاساسي وهو أجور العمالة بالاضافة الى بعض المصروفات الادارية الخاصة بالنشاط، وان هذا القرض سيتاح على مدة سنة، وبدون اقساط.

وأشارت إلى أن من ضمن المستندات الرئيسية التي يتم تقديمها للحصول على هذا القرض هو كشف بعدد العمالة الفعلية الموجودة في المشروع والاجور الفعلية، ويتم التأكد من هذه المستندات ثم على الفور الحصول على القرض، والحد الاجني للعمال هم 5 عاملين.

وتابعت: "نبحث موقف المنشآت الصناعية المتضررة من تداعيات كورونا"، مؤكدة أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي كان مليئًا بالإيجابية والدعم.

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